Nacional com duas novidades no onze

Em comparação ao último jogo com o Rio Ave, o Nacional apresenta duas novidades no onze para o encontro de hoje, 18 horas, no Estádio da Madeira, diante do FC Porto, partida referente à 17.ª e última jornada da primeira volta da I Liga. Entram no onze José Vítor e Matheus Dias e saem Léo Santos e João Aurélio. O jogo será arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

Eis, então, o onze do Nacional:

Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor e José Gomes; Soumaré, Matheus Dias, Luís Esteves e Bruno Costa; Isaac Tomich e Dudu