Kiev reclama ataques contra fábricas militares na Rússia

As Forças Armadas ucranianas reivindicaram hoje novos ataques durante a madrugada contra instalações militares em território russo, entre as quais uma unidade de produção de drones em Rostov.

"A Rússia está a camuflar fábricas militares com aspeto de fábricas normais, tentando esconder a verdadeira produção", afirmou Andri Kovalenko, chefe do gabinete de informação do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia, através das redes sociais.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disse hoje que os aparelhos aéreos não tripulados do Exército ucraniano atingiram um depósito de drones russos na região de Rostov, no norte do Cáucaso.

"Os 'pássaros' russos serão diminuídos", disseram as autoridades de Kiev referindo-se aos drones russos.

Segundo Kiev, os ataques noturnos provocaram "grandes incêndios" numa zona industrial de Gatchina, noroeste da Rússia.

Na quarta-feira, a Ucrânia bombardeou um depósito de petróleo na região de Saratov, referiram as mesmas fontes através das redes sociais.

Os ataques ucranianos não foram verificados, até ao momento, por fontes independentes ou jornalistas.