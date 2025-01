O jogo entre Nacional e FC Porto, interrompido no passado dia 3 devido ao nevoeiro, será reatado no domingo, às 15h30, no Estádio da Madeira, e há uma alteração a registar na equipa de arbitragem, divulgou hoje o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol





Assim, Tiago Martins vai manter-se como árbitro principal, mas com um novo árbitro assistente, neste caso Paulo Brás, que substitui José Mira. Hugo Ribeiro mantém-se como auxiliar, assim como Flávio Lima, Luís Ferreira e Jorge Fernandes nas funções de 4.º árbitro, VAR e AVAR, respectivamente.