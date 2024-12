17 alunos premiados pelo mérito no Ensino Secundário

O presidente do Governo Regional aproveitou a cerimónia de atribuição de Bolsas de Mérito a 17 alunos do Ensino Secundário (ano lectivo 2023/24) para enaltecer o papel da família mas em particular dos professores no sucesso educativo.

"Não há nenhuma dúvida sobre a importância dos professores na melhoria e valorização do ensino", disse.

Miguel Albuquerque destacou ainda a importância do equilíbrio na vivência em sociedade.

Antevê que estes alunos que concorreram ao Ensino Superior com notas iguais ou superiores a 180 valores fazem antever um futuro auspicioso nas diferentes áreas de actividade.

Declarações do presidente do Governo Regional, na cerimónia de atribuição de Bolsas de Mérito a estudantes do Secundário, no Salão Nobre do Governo.