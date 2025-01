Ponta do Sol promove espectáculo ‘Cantares de Reis’ este domingo

"O primeiro domingo do ano traz uma das mais belas e antigas tradições do concelho até perto das pessoas", anuncia a autarquia da Ponta do Sol.

Amanhã, dia 5 de Janeiro, a partir das 21h30, decorre o tradicional espectáculo ‘Cantares de Reis’ na Avenida 1.º de Maio.

Bem junto ao presépio da vila irão actuar oito grupos de diferentes partes do concelho e um grupo convidado de Gaula (concelho de Santa Cruz).

Este evento, organizado pelo Grupo de Folclore da Ponta do Sol, em coorganização com o Município da Ponta do Sol, exalta a tradição há 20 anos sempre no mesmo formato, numa iniciativa que pretende "preservar e divulgar a riqueza e diversidade dos 'Cantares de Reis existentes na Ponta do Sol', como em outros locais da Região".

O espectáculo terá transmissão em directo na RTP-Madeira, logo após o Telejornal.

Grupos participantes:

1. Escolinha de Folclore do Grupo de Ponta do Sol

2. Grupo de Folclore de Ponta do Sol

3. Grupo de Cantares (40+) da Casa do Povo da Ponta do Sol

4. Grupo de Tradições de Gaula (Traga)

5. Grupo de Reis da Madalena do Mar

6. Grupo de Pastores do Monte de Ponta do Sol

7. Tuna do Carvalhal e Carreira / Canhas

8. Grupo de Reis de S. Caetano

9. Grupo dos Seca Pipas