PAN quer substituição dos espectáculos pirotécnicos por espectáculos multimédia

A Comissão Política Regional do PAN Madeira inicia o novo ano focada em trabalhar em políticas sustentáveis. Nesse sentido, está a estudar a proposta de substituição dos espetáculos pirotécnicos por espetáculos multimédia, de menor intensidade sonora.

O partido indica que "após mais um ano com fogos de artifício que despoletam focos de incêndio e que afugentam dezenas de animais, é fundamental que 2025 seja um ano de melhoria ao nível das políticas públicas, tornando-as mais sustentáveis e amigas dos animais", acrescentado que "as crises políticas não podem ser justificação para não se continuar a trabalhar em medidas mais sustentáveis".

O PAN tem vindo a concretizar reuniões com empresas e associações que desenvolvam projetos sustentáveis, no âmbito da indústria têxtil, do desenvolvimento de tecnologias, da sensibilização e responsabilidade social, defendendo que deve haver uma maior aposta nos apoios financeiros a estes projectos.

"Devemos apostar em quem tem a iniciativa de pensar no futuro e desenvolver projectos inovadores que procurem reduzir a nossa pegada ecológica, que apostem na sensibilização e despertar da comunidade para a economia circular e responsabilidade social", indica Mónica Freitas.

A porta-voz do PAN Madeira congratula "as associações da causa animal que fizeram um trabalho excepcional de alerta para o impacto dos fogos de artifício nos animais e que partilharam várias dicas para protecção dos mesmos". "Temos visto uma maior mobilização e sensibilização das pessoas para estas questões o que também é fruto do trabalho do PAN, que tem desde 2011 trabalhado por todo o país por políticas de protecção animal, trazendo esta causa para a agenda política. Contudo, a sensibilização não basta e a proteção dos animais não pode ser só responsabilidade das famílias, o Governo também tem a responsabilidade de trabalhar em medidas de proteção e garantia do bem-estar animal", indica.