Papa Francisco manifesta "profunda tristeza" pelo atentado e Nova Orleães

O Papa Francisco manifestou hoje "profunda tristeza" pelo atentado na cidade norte-americana de Nova Orleães, num atropelamento que matou pelo menos 15 pessoas e feriu cerca de 30, segundo o seu gabinete.

"Sua Santidade o Papa Francisco recebeu com profunda tristeza a notícia da perda de vidas e dos ferimentos causados pelo ataque em Nova Orleães", lê-se num telegrama em nome do responsável religioso, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e enviado ao arcebispo de Nova Orleães, Gregory Almond.

Francisco transmite "a toda a comunidade a sua proximidade espiritual", e "encomenda as almas dos defuntos à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso", além também de "rezar pela cura e consolação dos feridos e aflitos".

"Como sinal de paz e força no Senhor, o Santo Padre envia a sua bênção", conclui o telegrama, em tom de apoio espiritual às vítimas.

Os Estados Unidos identificaram Shamsud-Din Bahar Jabbar, um cidadão norte-americano de 42 anos, como o autor do atentado registado nas festas de Ano Novo.