Farmácia Avenida foi a vencedora do concurso 'Montras de Natal do Funchal 2024'

Já são conhecidas as lojas vencedoras do concurso 'Montras de Natal do Funchal 2024', promovido pela Câmara Municipal do Funchal. No total, foram atribuídos seis prémios, totalizando 3.500 euros. A saber:

1.º Classificado (1 000€): Farmácia Avenida

2.º Classificado (800€): Castanheiro Boutique Hotel

3.º Classificado (600€): Café José

4.º Classificado (400€): Plano D

5.º Classificado (200€): The Real House

Prémio Montra Sustentável (500€): Madcuba Vilamarista

A cerimónia de entrega de prêmios realizou-se, esta manhã, no Salão Nobre da autarquia. Na ocasião, a presidente Cristina Pedra - acompanhada pelos representantes da ACIF-CCIM, parceira da iniciativa, e na presença dos comerciantes dos estabelecimentos participantes - fez questão de salientar que, na presente edição, o concurso alcançou "um marco histórico", registando 84 inscrições, superando as 65 participações da edição anterior.

“Estou satisfeita com o número recorde de estabelecimentos participantes este ano. Em 2023 já tínhamos registado um aumento significativo, mas este ano atingimos 84 inscrições, sendo que 41 destas lojas participaram pela primeira vez”, destacou a autarca.

Cristina Pedra ressaltou a importância das montras de Natal como "um factor de dinamização do comércio local e promoção da sustentabilidade, contribuindo para atrair visitantes". “As montras de Natal do Funchal são um incentivo, uma parceria com a ACIF, que incentiva os comerciantes a investir, não apenas financeiramente, mas também em ideias inovadoras. Trata-se de fazer algo diferente e apelativo para o mercado”, vincou.

O concurso valorizou a criatividade, o impacto visual, a utilização de materiais reutilizáveis e a transmissão de mensagens ecológicas como principais critérios de avaliação. Desta feita, e conforme vincou Cristina Pedra, além dos cinco prémios principais, o concurso contou com um sexta, na categoria 'montra sustentável”. “O objetivo é, para além do apoio financeiro, sensibilizar os comerciantes para a utilização de projectos sustentáveis”, sublinhou.

A Câmara Municipal do Funchal, através do Balcão do Investidor, continua a implementar iniciativas como o programa + Comércio Local, o Fórum de Emprego e o Concurso 'Funchal em Flor'. O município apoia também temas como o licenciamento comercial, abertura de espaços, alojamento local e preservação das 'Lojas com História', promovendo o investimento e a actividade económica no concelho.

“O Balcão do Investidor e o Departamento de Economia têm cumprido a missão de conhecer e apoiar o tecido empresarial. Queremos um Funchal dinâmico, amigo da economia e dos empresários, mas também de quem aqui vive e trabalha. Continuaremos a apostar em fiscalidade zero e em mais rendimento disponível”, reforçou Cristina Pedra.