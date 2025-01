Aberto concurso externo para estágio na carreira de bombeiro sapador no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal revela que está aberto, desde ontem, um concurso externo de ingresso para admissão a estágio na carreira de bombeiro sapador.

O objectivo é "preencher 24 postos de trabalho, na categoria de bombeiro sapador (m/f), conforme previsto no mapa de pessoal do município, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado".

As candidaturas deverão ser submetidas exclusivamente em formato electrónico, através do preenchimento de um formulário disponível no site oficial do Município do Funchal, acessível em www.funchal.pt, no separador 'recursos humanos'. Todas as informações relativas aos requisitos de admissão (e outras) poderão ser também consultadas na mesma página.

O período para apresentação de candidaturas decorrerá entre 7 e 27 de Janeiro de 2025, revela a autarquia funchalense em nota emitida à imprensa.