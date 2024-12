2024 foi o ano dos recordes para o Porto do Funchal?

O DIÁRIO noticiou esta segunda-feira, 30 de Dezembro, que o Porto do Funchal registou um novo recorde em 2024 com 700 mil passageiros de cruzeiros desembarcados. O artigo gerou discussão entre os leitores, sendo que um deles afirmou, num comentário na rede social Facebook, que 2024 foi "o ano dos recordes". Será que foi mesmo?

A rubrica 'Fact Check' de hoje vai analisar os números do Porto do Funchal que marcam 2024 e compará-los com os anos anteriores.

Para já, sabemos que foi estabelecido um novo recorde passageiros de cruzeiros, mas será que o número de escalas (totais, inaugurais e com pernoita) registou semelhante crescimento sem precedentes?

Após encerrar 2023 com um recorde de 624.400 passageiros de cruzeiro, a Madeira manteve o crescimento em 2024, atingindo no penúltimo dia do ano o marco de 700 mil, ultrapassando largamente o máximo estabelecido anteriormente.

No derradeiro dia de 2024, os mares da Madeira continuam a receber a visita de mais de uma dezena de navios de cruzeiro que trazem milhares de passageiros a bordo.

Segundo apurou o DIÁRIO junto da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2024, os portos do Funchal e do Porto Santo receberam, no total, 725 mil passageiros e 269 mil tripulantes, o maior número de sempre, o que representa um crescimento na ordem dos 16,11% face ao ano transacto.

Será que 2024 foi "o ano dos recordes", conforme afirma o leitor do DIÁRIO?

Partindo do princípio de que foi estabelecido um novo recorde de passageiros, o DIÁRIO vai agora analisar a questão com foco no número de escalas (totais, inaugurais e com pernoita), bem como no número de novos navios da indústria no Porto do Funchal, tendo em conta os dados disponibilizados pela APRAM e pela Direcção Regional de Estatística.

Após um longo período de recuo, a APRAM encerra 2024 com um crescimento significativo de escalas de navios de cruzeiro, superando o marco das 300 atracagens, com 315 escalas total, 306 das quais no Porto do Funchal e 9 no Porto Santo. Embora não represente um recorde absoluto, este é o maior número registado nos últimos 12 anos. A última vez que o Porto do Funchal ultrapassou as 300 escalas foi em 2012, com um total de 339 paradas.

Escalas de navios de cruzeiros nos Portos da Madeira, Fonte: Direcção Regional de Estatística da Madeira

No campo das escalas inaugurais, o Porto do Funchal recebeu, pela primeira vez, 23 navios de cruzeiros, seis dos quais (de um total de sete) lançados este ano pela indústria, um recorde duplo.

Também em 2024, o Porto do Funchal assinalou o maior número de sempre de escalas com pernoita com 84 navios de cruzeiros a passarem a noite atracados na capital madeirense, sendo que 13 ficaram por duas noites consecutivas.

Com números que superam marcas históricas em passageiros, escalas, pernoitas e a presença de novos navios, 2024 consolidou-se como "o ano dos recordes" para o Porto do Funchal, reafirmando a sua relevância no mercado de cruzeiros e no Turismo da Madeira.

2024 também ficará marcado como o ano em que o Porto do Funchal recebeu o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade nos World Cruise Awards. Nos dois anos anteriores (2022 e 2023), a Madeira foi distinguida como Melhor Destino de Cruzeiros da Europa.