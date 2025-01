Voltaram a furtar figura de Natal em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que foi furtada mais uma figura das decorações de Natal no concelho. Trata-se do padeiro que estava deitado debaixo da mesa do pão, junto à Igreja de Santa Cruz, em frente à autarquia.

“Infelizmente, voltou a repetir-se mais um roubo de mais uma figura deste cenário. Uma ocorrência lamentável e vergonhosa que, com toda a certeza, choca as pessoas de bem e lesa o património que é de todos. Mais um caso para denúncia nas instâncias competentes e esperamos, em breve, que os responsáveis sejam chamados”, referiu a câmara numa publicação.

Tal como já foi noticiado, esta é a segunda figura deste cenário que foi furtada.