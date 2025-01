ARDITI e Comissão Fulbright Portugal criam bolsa de investigação

A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e a Comissão Fulbright Portugal vão assinar um protocolo, na próxima segunda-feira, dia 13 de Janeiro, com o objectivo de criação da nova Bolsa de Investigação.

Esta bolsa destina-se a apoiar bolseiros de doutoramento directamente financiados pela ARDITI e com residência na Madeira, que tenham previsto ou venham a prever no âmbito do seu plano de formação, a realização de um período de investigação numa universidade ou centro de investigação nos Estados Unidos da América.

O protocolo será assinado pela Presidente do Conselho Diretivo da Comissão Fulbright, Elsa Henriques, pela Diretora Executiva da Comissão Fulbright, Otília Macedo Reis e pelo Presidente do Conselho de Administração da ARDITI, Rui Caldeira.

"Trabalhar em colaboração faz parte da forma como a Comissão Fulbright em Portugal opera e prospera. Neste sentido, a Fulbright Portugal, na pessoa da sua Diretora Executiva, manifesta o seu agrado pela constituição desta nova parceria com a ARDITI, e pela oportunidade específica de participação no Programa Fulbright que se perspetiva para a comunidade académica e científica da Madeira", indica em nota à imprensa.

A cerimónia terá lugar na instalações da ARDITI, pelas 15 horas e o programa de bolsas conjunto será estabelecido por um período de três anos, e executar-se-á nos anos lectivos de 2025/26 a 2027/28. O concurso para o ano lectivo de 2025/2026 estará aberto até ao dia 31 de Janeiro de 2025 e os interessados poderão obter toda a informação no site da Comissão Fulbright