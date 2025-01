Funchal apresenta Bolsas de Criação Artística para 2025

O Município do Funchal volta a abrir em 2025, as suas Bolsas de Criação Artística, cuja apresentação está marcada para hoje.

As Bolsas de Criação Artística correspondem a um apoio financeiro anual para o desenvolvimento de projectos artísticos nas áreas das Artes Visuais, Artes Performativas e Escrita.

No ano passado, este apoio aos artistas permitiu atribuir seis bolsas de criação, com a duração de 2 meses, no valor de 5 mil euros cada.

Estes foram os projectos vencedores em 2024:

A sessão de apresentação decorrerá, pelas 15 horas desta quinta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal e contará com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra.

Paralelamente, será apresentado o projecto ‘Island Connected’, um programa colaborativo entre sete organizações ligadas às artes performativas localizadas em ilhas europeias de diferentes países, que abre portas aos artistas madeirenses.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 O Partido Socialista-Madeira (PS-M) promove uma conferência de imprensa, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do partido, Paulo Cafôfo.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Janeiro de 2025:

1492 - Os reis de Castela e Aragão conquistam Granada, último reino islâmico da Península Ibérica. Termina a reconquista de sete séculos.

1790 - É criada por D. Maria I a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho de Lisboa.

1906 - É atribuída a patente ao primeiro "sistema de tratamento de ar", na origem do ar condicionado.

1908 - Morre, com 55 anos, o dramaturgo João Gonçalves Zarco da Câmara, D. João da Câmara, autor de "Os Velhos". Foi o primeiro português a ser nomeado para o Prémio Nobel da Literatura, em 1901.

1912 - Magalhães Lima, grão-mestre da Maçonaria, promulga a nova Constituição Maçónica Portuguesa.

1926 - Mohammed Reza Pahlevi é proclamado príncipe herdeiro da Pérsia.

1933 - Levantamentos anarcossindicalistas de Barcelona, Espanha.

1942 - II Guerra Mundial. Os japoneses conquistam Manila, Filipinas.

- A designação 'Nações Unidas' é utilizada pela primeira vez num documento oficial.

1943 - II Guerra Mundial. As forças nazis iniciam a retirada do Cáucaso.

1953 - Inauguração da Base Aérea do Montijo.

1955 - Morre, aos 87 anos, o general Jorge Maria Mendes Norton de Matos, Norton de Matos, governador de Angola na I República, fundador de Nova Lisboa, candidato da Oposição Democrática às presidenciais de 1948.

1959 - A União Soviética (URSS) lança o Lunik, primeiro foguete com a Lua por destino.

1960 - O senador democrata do Massachusetts, John F. Kennedy, anuncia a sua candidatura à Presidência dos Estados Unidos.

1971 - 66 mortos e 140 feridos durante um jogo de futebol entre os Rangers e o Celtic, em Glasgow. Adeptos saem do Ibrox Park e chocam com fãs dos Rangers que regressam para festejar um golo de último minuto.

1975 - Morre, aos 87 anos, o escritor, historiador e crítico literário português Hernâni Cidade.

1976 - A URSS endurece a posição sobre a emigração, subvertendo os acordos de Helsínquia, que assinara.

1977 - Morre, com 55 anos, o pianista e compositor de jazz norte-americano Erroll Louis Garner.

1978 - O Governo espanhol aprova a autonomia do País Basco.

1979 - É publicada a Lei das Finanças Locais que veio regulamentar o financiamento das autarquias.

- O Xá do Irão forma um Governo civil. É a última tentativa de controlo da revolução islâmica.

1980 - A ONU inicia conversações com as autoridades iranianas para a libertação de reféns norte-americanos em Teerão.

1981 - O Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, prolonga por mais dois meses o embargo da venda de cereais à União Soviética.

1990 - Remodelação do XI Governo Constitucional. Aníbal Cavaco Silva altera as equipas dos Ministérios da Defesa, das Finanças, da Administração Interna, da Agricultura e da Saúde.

- Morre, com 63 anos, Lawrence Alloway, historiador e crítico de arte de origem britânica, criador da expressão chave 'pop art'.

1992 - O egípcio Butros Butros-Ghali toma posse como secretário-geral das Nações Unidas (ONU), sucedendo ao peruano Perez de Cuellar.

1994 - Combates no México entre tropas governamentais e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, em San Cristobal de las Casas.

1995 - O embaixador José Cutileiro assume a presidência portuguesa da União da Europa Ocidental.

- Morre, aos 67 anos, o pintor espanhol Manuel Rivera.

1997 - O Conselho de Ministros aprova um decreto-lei que permite a criação de sociedades desportivas com fins desportivos e a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus sócios.

2002 - A Argentina tem o quinto Presidente em 12 dias, Eduardo Duhalde, que procura controlar a profunda crise económica e social no país.

- O único acusado dos atentados de 11 de Setembro nos Estados Unidos (EUA), Zacarias Moussaoui, é sujeito a julgamento.

2003 - O Governo português confirma, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ter dado "luz verde" aos EUA para utilizarem a base das Lajes, nos Açores, no caso de uma operação militar contra o Iraque.

2004 - Morre, com 64 anos, o pintor 'naif' Victor Silva Vieira.

2005 - Presidenciais na Croácia garantem a reeleição de Stipe Mesic, 70 anos, pró-europeu e defensor da colaboração com o Tribunal Penal Internacional (TPI).

2007 - O sul-coreano Ban Ki-moon, 62 anos, sucede a Kofi Annan como secretário-geral da ONU.

- Morre, aos 95 anos, Theodor Herzl Kollek, antigo presidente da Câmara de Jerusalém, um dos fundadores do Estado de Israel e do Partido Trabalhista.

- Morre, aos 81 anos, Rafael Barbosa, militante nacionalista guineense.

2008 -- Morre, com 77 anos, Apolinário Vaz Portugal, ministro da Agricultura nos III e IV Governos Constitucionais (1978 e 1979), investigador, ex-diretor da Estação Zootécnica Nacional e da Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa.

2010 - As autoridades ucranianas começam a aplicar o programa estatal de encerramento da central atómica de Chernobil e de transformação do "sarcófago" num sistema ecologicamente seguro.

- Morre, aos 78 anos, o desenhador franco-belga Gilbert Gascard, 'Tibet', criador das personagens de banda desenhada Ric Hochet e Chick Bill.

2011 - O ministro das Obras Públicas, António Mendonça, inaugura a sexta linha da rede do Metro do Porto, que liga a estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, a Fânzeres, em Gondomar.

2013 - O Conselho para a Ética e Segurança no Desporto e o Conselho para o Sistema Desportivo, as duas secções do Conselho Nacional do Desporto, desaparecem com a entrada em vigor do novo regime jurídico do organismo.

- Morre, aos 67 anos, Ladslado Mazurkiewicz, antigo futebolista uruguaio eleito melhor guarda-redes do Campeonato do Mundo do México de 1970.

2016 - A Arábia Saudita executa 47 pessoas condenadas por terrorismo, entre as quais o dignitário xiita Nimr Baqer al-Nimr, figura da contestação contra o regime saudita.

2017 - Morre, aos 90 anos, John Berger, escritor e crítico de arte britânico que ganhou com o livro "G" o prémio Booker em 1972.

2018 - A Impresa, através da Impresa Publishing, anuncia que concluiu a venda do segmento de revistas à empresa Trust in News, detida na sua totalidade pelo antigo jornalista Luís Delgado.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta as alterações à lei do financiamento dos partidos políticos.

- Morre, aos 90 anos, Maria Teresa Ramalho, actriz e escritora conhecida por Tareka, mãe do actor Tozé Martinho.

- Morre, com 67 anos, a actriz Guida Maria.

- Morre, aos 85 anos, Rick Hall, produtor norte-americano de música 'soul' que se tornou conhecido pelo trabalho com autores como Otis Redding, Little Richard e Aretha Franklin.

2020 - Morre, aos 82 anos, Norberto Barroca, arquitecto, ator, encenador, autor e figurinista, distinguido com o diploma de "Excelência Pessoana", da Associação Fernando Pessoa (2003), e a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores (2009).

- Morre, aos 88 anos, John Baldessari, artista norte-americano, pioneiro da arte conceptual. A Bienal de Veneza atribuiu-lhe um Leão de Ouro de carreira em 2009.

2024 - Morre, aos 84 anos, Alberto Festa, antigo futebolista que se destacou como o primeiro jogador do FC Porto a jogar num Mundial pela seleção portuguesa, em 1966.

PENSAMENTO DO DIA

O que a inteligência ilumina é mortal. De outro modo, a vida tornar-se-ia insuportável Agustina Bessa-Luís (1922), escritora portuguesa

Este é o segundo dia do ano. Faltam 364 dias para o termo de 2025.