Funchal abre candidaturas para Bolsas de Criação Artística

A Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje, no Salão Nobre, a 5.ª edição da abertura oficial das candidaturas anuais para as Bolsas de Criação Artística e a integração do Funchal no projecto europeu Island Connect.

Estas bolsas, conforme nota à imprensa, oferecem um apoio financeiro anual para o desenvolvimento de projectos nas áreas das artes visuais, artes performativas e escrita. As candidaturas que se iniciam hoje, dia 2 de Janeiro, e terminam a 30 de Março, podem ser submetidas através da plataforma cmfonline através de um formulário próprio.

Este ano, o programa atribuirá seis bolsas de criação no valor de 5 mil euros a cada um dos vencedores. Os projectos selecionados deverão ser desenvolvidos no Funchal durante 2 meses e incluir, no mínimo, dois momentos de interação com a comunidade local.

A presidente da Câmara destacou que a aposta do executivo passa por dar prioridade aos artistas locais, reconhecendo o talento existente no Funchal.

“Nós temos muitos valores artísticos e artistas no nosso Funchal e este executivo tem feito uma aposta clara em dar prioridade aos artistas locais. (...) “cultura é uma forma de viver, não é algo esotérico que não seja percepcionado e que a comunidade não possa e deva ser envolvida”. Cristina Pedra

A autarca que reforçou ainda que o projeto terá continuidade: “Obviamente que continuaremos de forma alargada com as Bolsas de Criação Artística para o ano de 2025”.

Programa de Residências de Artes Performativas Island Connect

Outras das novidades apresentadas foi que, pela primeira vez, a Câmara Municipal do Funchal integra o projeto europeu Island Connect, que promove a mobilidade artística e permite a participação em residências de artes performativas em várias capitais europeias.

“Pela primeira vez, na área da cultura, iremos integrar uma oportunidade para os artistas, um programa de residências de artes performativas do Island Connect, que integra uma rede europeia de residências artísticas e que permite a mobilidade entre diversas capitais da Europa.” Autarca do Funchal

O programa permitirá que um artista local do Funchal participe em duas residências artísticas: na instituição DOMINO, em Zagreb, Croácia, de 1 a 14 de junho, e no Centro Irlandês do Novo Circo, em Limerick. Durante as quatro semanas da residência, o participante receberá 600 euros por semana, num total de 2.400 euros, com todas as despesas de deslocação, alojamento e refeições garantidas pelo projeto.

Cristina Pedra apelou à participação dos artistas, enfatizando os importantes benefícios para os artistas locais. “É uma boa forma de vivenciarem outras experiências internacionais que seguramente são fundamentais para o próprio currículo dos artistas”, refere ainda o comunicado.

As candidaturas ao programa Island Connect decorrem até 14 de Janeiro e devem ser submetidas no site oficial (islandconnect.eu). Os candidatos devem apresentar o projeto a ser desenvolvido na residência, currículo, carta de motivação e portfólio. Os projetos associados ao tema da insularidade terão prioridade.

Além disso, o artista selecionado por um júri composto por elementos da CMF, da Croácia e da Irlanda, irá ainda beneficiar ainda de um laboratório-SpringLab em Tenerife que irá acontecer de 30 de março a 5 de Abril de 2025. Este laboratório é um intensivo de formações.

A autarca reafirmou ainda o compromisso da CMF com a cultura, destacando o papel do município em apoiar e capacitar os artistas: “Estamos empenhados na missão pública de fazer da cultura uma forma de vida. O objetivo não é apenas financiar os projetos, mas também capacitar os artistas, profissionalizar as artes, oferecendo oportunidades diferenciadoras para o desenvolvimento do seu trabalho.”