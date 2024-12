Sofia Remesso é a vencedora da Bolsa de Investigação Rubina Barros

Sofia Remesso é a vencedora deste ano da Bolsa de Investigação Rubina Barros que, anualmente atribui uma soma em dinheiro para ajudar na luta contra o cancro.

Cumprindo o seu grande objectivo, "a família de Rubina Barros, honrando a memória da lutadora incansável e a sua vontade expressa", tal como prometido, "entregou ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), uma soma considerável, resultante da solidariedade de muitos madeirenses que, em 2013, na sequência de um apelo lançado pelo Diário de Notícias, tudo fizeram para salvar a estudante de Medicina que sofria de um linfoma, e que infelizmente, faleceu a 26 de Setembro de 2013", recorda uma nota a divulgar a vencedora.

Assim, "o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro consciente da importância da investigação científica no âmbito do cancro e da necessidade que os jovens investigadores têm em termos de apoio financeiro e em parceria com Diário de Notícias, cria uma Bolsa para possibilitar o trabalho de investigação por parte de um jovem investigador com um projeto de investigação corretamente definido", recorda.

A Bolsa de Investigação Rubina Barros, refere, "abrange investigadores de nacionalidade portuguesa com possibilidade de desenvolverem, em Portugal, um projeto de investigação na área da oncologia ou numa área específica da oncologia a caracterizar", sendo de realçar que a bolsa "não decorre no âmbito da legislação em vigor aplicada ao Estatuto do Bolseiro Investigador".

Um júri composto por Maria Idalina Barros, familiar da Rubina Barros; Marla Vieira, Psicóloga, Coordenadora da Pisco-Oncologia e Formação do NRM – LPCC, Isabel Silva Cotrim, Enfermeira ligada à área de investigação, na UMa, Hugo Gaspar, Médico, Diretor Clínico e Presidente da Assembleia Geral do NRM – LPCC e António Trindade, Mecenas da Bolsa Rubina Barros, após avaliação, escolheram este ano entre dois trabalhos.

O de Gonçalo Nuno Cardoso Maleitas Mota, de 24 anos, que desenvolve o estudo 'Targeting Protein Recycling to block highly aggressive Triple-Negative Breast Cancer', na i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (Universidade do Porto), e o de Sofia Carina Mendonça Remesso, de 24 anos, que desenvolve o estudo 'COMBITARG: HA-Conjugated Dendrimers for Targeted Delivery of Cisplatin and Other Anticancer Agents in Pancreatic Cancer', no Centro de Química da Madeira (Universidade da Madeira).

"A grande vencedora da 8.ª Edição da 'Bolsa Rubina Barros'" foi, assim, considerada "Sofia Carina Mendonça Remesso, candidata número 2, com o trabalho de investigação" citado. "Resta-nos a agradecer todos os intervenientes: à família da Rubina Barros, ao Diário de Notícias, aos membros do Júri, aos concorrentes e à grande vencedora! Desejos de um excelente trabalho", refere a nota.