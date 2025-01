Semana com 65 acidentes e 15 detidos nas estradas da Madeira

A Polícia de Segurança Pública registou, na semana compreendida entre os dias 3 e 9 de Janeiro, um total de 65 acidentes de viação, na Madeira, dos quais resultaram 14 feridos ligeiros.

A maioria dos acidentes aconteceu no concelho do Funchal (27), seguindo-se Santa Cruz (14) e Câmara de Lobos (7). A maioria dos feridos também se registou no Funchal. Destes acidentes, 46 foram colisões, 14 despistes, 2 atropelamentos e 3 outros não especificados.

No âmbito das operações de fiscalização, foram detidas 15 pessoas: 9 por condução de veículo em estado de embriaguez; 3 por condução de veículo (recusa em efetuar às provas estabelecidas para a detecção de sustâncias psicotrópicas): 2 por Condução de veículo sem habilitação legal e 1 por Condução de veículo (desobediência veículo apreendido).