IL Madeira congratula-se com anúncio da conclusão de estrada no Caniçal

O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira (IL) congratula-se com o anúncio recentemente feito pelo Governo Regional sobre a conclusão da ligação viária entre a Rua da Igreja Velha e a Rua da Palmeira, no Caniçal. Uma obra que tinha sido prometida há mais de uma década.

De acordo com o partido, "representando um investimento de 1,5 milhões de euros, a obra começou e depois foi constantemente adiada". A IL Madeira diz que "a promessa, há muito esquecida, foi trazida de volta ao debate público" pelo partido que, em Abril de 2023, "denunciou o abandono deste ramal essencial para a população local".

Acrescenta que "a IL Madeira, ao expor a inércia do Governo em relação a este projecto, transformou o tema numa bandeira de luta, cobrando respostas claras e exigindo soluções". Refere ainda que "através de campanhas nas redes sociais e de intervenções públicas, a IL destacou a necessidade urgente de concluir esta estrada, essencial para melhorar a mobilidade no núcleo urbano do Caniçal e proporcionar melhores condições de vida aos seus habitantes".

O anúncio oficial do projecto e do seu orçamento é agora visto como uma vitória da IL Madeira e da população do Caniçal. Para os liberais, “a pressão exercida junto do Governo foi fundamental para trazer este tema à tona e garantir que uma promessa esquecida por mais de uma década finalmente ganhasse prioridade. Esta conquista prova que, com fiscalização activa e persistência, é possível exigir e obter resultados que beneficiem diretamente a população”, afirma António Nóbrega, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira.

A IL reforça que continuará a acompanhar de perto a execução da obra, garantindo que não haja novos atrasos e que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente.

“Com este desfecho, a IL consolida-se como uma força política relevante em Machico, ao levantar questões que realmente impactam o dia a dia das pessoas. A conclusão desta obra histórica não só resolve um problema antigo, mas também simboliza a importância de uma oposição atenta e determinada em garantir que promessas sejam cumpridas”, conclui António Nóbrega.