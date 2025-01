Lampiões fundidos na Estrada Monumental

Sendo a iluminação nocturna essencial para um bom ambiente urbano, nomeadamente para os utilizadores das vias públicas e consequente segurança dos mesmos, o DIÁRIO foi informado por leitor para a inexistência de iluminação pública em concorrido troço da Estrada Monumental na zona da Ajuda, mais precisamente entre a bifurcação da ‘Monumental’ nas imediações do Fórum Madeira e o Hotel Baía Azul.

Poste de iluminação pública, Foto: Simplício Correia

De acordo com o queixoso, dois postes de iluminação encontram-se fundidos e por essa razão toda a área envolvente, que é muito frequentada por residentes e turistas, acaba por ser uma zona demasiado escura durante a noite, mesmo nesta época do ano com o ‘reforço das iluminações natalícias nas proximidades. Fica a alerta na expectativa de uma rápida resolução desta anomalia na iluminação pública citadina.