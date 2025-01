54 acidentes na Madeira fizeram um ferido grave e 21 feridos ligeiros

A semana compreendida entre os dias 27 de Dezembro e 2 de Janeiro resultou em 54 acidentes de viação, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros e ainda um ferido grave, no concelho do Funchal. Estes são os números avançados no balanço da sinistralidade rodoviário hoje divulgado pela PSP.

As autoridades indicam que os acidentes trataram-se de 41 colisões, 8 despistes, 4 atropelamentos e ainda um outro sinistro não clarificado.

No que respeita aos resultados das várias operações de fiscalização, foram detidas 28 pessoas: 23 por condução de veículo em estado de embriaguez; 3 por Condução de veículo sem habilitação legal; uma por Condução de veículo (recusa em efetuar às provas estabelecidas para a deteção de sustâncias psicotrópicas) e ainda uma outra por Condução de veículo (desobediência recusa teste ao álcool e sem habilitação legal).