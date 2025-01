Homem estrangeiro detido por permanência ilegal na Madeira

Na passada sexta-feira, 3 de Janeiro, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira deteve um homem, de 27 anos, pelo crime de permanência ilegal em território nacional.

Em nota emitida, a PSP explica que a detenção ocorreu no seguimento de uma operação "especial de prevenção criminal realizada no mês de Novembro do ano passado, na área do Funchal. À data, o cidadão em referência já se encontrava em situação irregular, tendo sido notificado pela polícia para abandonar voluntariamente o território nacional nos termos da lei".

Foi dado conhecimento desta diligência à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), tendo sido instruído processo para retorno ao País de origem com partida a 21 de Novembro 2024.

"A ordem de abandono acabou por não ser cumprida pelo cidadão em questão, tendo este sido interceptado em nova fiscalização policial, motivo pelo qual foi detido", acrescenta.

A apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia seguinte à ocorrência tendo-lhe sido determinada a medida de apresentações periódicas numa esquadra de polícia enquanto decorre o processo de extradição, instruído pela AIMA.