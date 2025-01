Furtaram mochila na Estrada Monumental

Uma mulher diz ter sido assaltada esta quinta-feira, na Estrada Monumental, no Funchal.

Segundo referiu ao DIÁRIO, parou o tuk-tuk que conduzia perto do cruzamento do Lido e deixou a mochila no veículo enquanto falava com dois turistas.

Quando olhou para o banco a mochila preta tinha desaparecido. A lesada, de nome Sónia, já apresentou queixa na Esquadra da Polícia de Segurança Pública e pede a quem encontrar a bolsa para entrar em contacto com as autoridades.

No interior tinha 85 euros em dinheiro, cartões do banco, receitas médicas, uns óculos de sol graduados, medicamentos, um perfume de marca e o cartão de cidadão.