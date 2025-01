Centros comerciais dizem que vendas nas lojas bateram recordes em 2024

As lojas dos centros comerciais tiveram em dezembro o melhor mês de faturação em 2024, ano de recordes, segundo um estudo hoje divulgado pela associação do setor, que aponta para um valor médio por compra de 40,97 euros.

O estudo da Reduniq Insights desenvolvido para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) sobre as vendas com pagamentos eletrónicos faz um balanço da atividade destes espaços ao longo do ano passado, concluindo que dezembro concentrou três dos melhores dias de faturação do ano (com o 23 a registar o valor mais elevado), superando os valores observados dias 30 e 29 de novembro (no período da 'black Friday').

O valor médio por compra a nível global foi de 33,80 euros.

Num ano que, indica a mesma informação, as vendas em lojas dos centros comerciais bateram valores recorde, o setor da restauração foi dos teve um maior crescimento, com a faturação subir 11% face a 2023 e o número de transações a avançar 9%.

O total da faturação das lojas de centros comerciais aumentou 7% face a 2023, sendo também esta a ordem de grandeza do crescimento homólogo do número de transações, o que leva a APCC a referir que os resultados estão sustentados num maior número de visitantes e não apenas no valor das compras efetuadas.

A maior percentagem de vendas verificou-se no 4.º trimestre, com o indicador do gasto médio por cliente a aumentar em todos os meses deste período, face a 2023, o que acontece pela primeira vez, segundo indica o estudo.

A mesma informação revela ainda que os fins de semana representaram cerca de um terço (35%) das vendas ao longo do ano (com o dia de sábado a pesar 19% deste total). Por seu lado, no período pós-laboral, ou seja, após as 18:00, respondeu por 38% do total das transações.

Citada num comunicado, a diretora executiva da APCC, Carla Pinto, sublinhou a satisfação com os resultados alcançados pelos lojistas em 2024, referindo que estes confirmam a tendência de crescimento que tem vindo a verificar-se.

Os dados do estudo, diz ainda Carla Pinto, provam "a importância dos centros comerciais no dia a dia dos portugueses", com a disponibilidade horária e de dias de funcionamento a serem "um fator decisivo na escolha e preferência" dos visitantes.