Nova semana, novo ano, regresso do trânsito congestionado

Com o retomar, em pleno, de aulas e trabalho para muitos madeirenses, as estradas hoje já se apresentam com aquela tradicional marcha lenta e congestionamentos nos sítios do costume.

Ver Galeria

Na Via Rápida, sobretudo, conte com demoras desde a subida da Cancela no sentido Machico - Ribeira Brava, que se estende praticamente até ao nó de Pestana Júnior.

Ver Galeria

Hoje, também, há grande demora no sentido oposto, a partir do km 14.7 no nó dos Viveiros.

Para já, nenhum incidente reportado.