Trânsito com 'engasgo' de 3,5 km no sítio do costume

Bom dia. Manhã com algum trânsito, nomeadamente na Via Rápida já é notório o congestionamento no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da zona da Cancela.

Neste momento, já são cerca de 3,5 km sinalizados nessa zona que praticamente é uma situação diária, com excepção das férias e fins-de-semana.

Congestionamento já notório, também, com cerca de 1,6 km no sentido Ribeira Brava - Machico, entre Santa Luzia e o nó de Pestana Júnior.

Nas principais entradas e saídas da Via Rápida, em ambos os sentidos, denota-se também algum congestionamento, ainda antes das 8h00.

Todas estas situações são derivadas a tráfego intenso.