Acidente na Via Rápida congestiona trânsito

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, há instantes, para um acidente na Via Rápida, no sublanço Boa Nova - Pinheiro Grande, no sentido Machico-Funchal.

Não se sabe para já se existem feridos, mas o trânsito no local encontra-se congestionado.

Segundo a aplicação 'Info Vias' o sinistro ocorreu entre o km20 e o km 19.6.