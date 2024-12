Trânsito a fluir sem sinais de congestionamento

O trânsito está a fluir nas principais estradas da Madeira ao início da manhã desta terça-feira, último dia do ano, um reflexo das férias de Natal dos estudantes, mas também de trabalhadores.

A circulação rodoviária faz-se, para já, sem constrangimentos de maior, conforme é possível verificar nas câmaras da ViaLitoral. O trânsito flui por toda a ilha, com as habituais filas e demoras nas zonas de entrada e saída da Via Rápida.

Aos condutores é recomendada atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.