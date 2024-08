Campanha '#Vibes4U NoDrugs' no Funchal Summer Fest

A iniciativa '#Vibes4U NoDrugs' está, naturalmente, presente no evento Funchal Summer Fest, organizado pela Câmara Municipal do Funchal e que decorre desde esta tarde até à noite no Parque de Santa Catarina.

Pretende-se consciencializar e sensibilizar os jovens para os riscos do consumo/abuso de álcool e outras substâncias, num projecto promovido pela Direção Regional da Saúde, através da UCAD e dinamizado por jovens estudantes que receberam formação específica para intervir neste contexto.