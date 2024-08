Funchal recebe hoje o seu primeiro ‘Summer Fest’

A Câmara Municipal do Funchal realiza, hoje, pela primeira vez o ‘Funchal Summer Fest’, no Parque de Santa Catarina. O evento surge no âmbito das políticas de Juventude, e pretende ser um festival diferenciado e destinado aos jovens do concelho.

‘O Funchal Summer Fest 2024’ tem por base um conceito inovador e funcionará como uma plataforma para os jovens expressarem as suas ideias e talentos, promovendo a criatividade e a diversidade cultural. Esta festa enquadra-se nas comemorações do Dia da Cidade e do Dia Internacional da Juventude, que se assinalam ao longo do mês de agosto.

A entrada é gratuita, com o evento a incluir dois palcos, o principal e o secundário, para diversos concertos e actuações, um espaço Gaming com E-Sports, outro de Realidade Virtual, assim como diversas outras áreas para a prática de actividades desportivas. O festival será produzido pela Eventos100nome.

Agenda regional

· 9h30 Semana da Juventude de Machico, Fit Games | Praia da Banda d’Além

· 11 horas CDU visita a freguesia da Serra de Água no contexto pós-incêndios

· 12 horas Arraial do Bom Jesus | Ponta Delgada

· 19 horas Abertura da Festa da Uva e do Agricultor, com a presença do presidente do Governo Regional | Porto da Cruz

· 19 horas PS-Madeira visita a Expo Porto Santo | Pavilhão Multiusos do Porto Santo

· 21 horas Espectáculo ‘Ao Povo da Ponta do Sol pela Conquista da Liberdade’ | Palco Avenida 1.º de Maio

· 21 horas Noites Musicais Machico 24, Banda Juvenil do Município de Gavião | Jardim do Solar do Ribeirinho

Efemérides

1888 Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols

1901 Os primeiros carros eléxtricos começam a circular em Lisboa

1919 É abolida a censura à imprensa, na Irlanda

1939 II Guerra Mundial. Adolf Hitler manda avançar os Panzers, rumo a Leste. No dia seguinte, as forças alemãs entrarão na Polónia

1958 Revolução Cubana. Partem, de Sierra Maestra, os batalhões comandados por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, com destino a Havana

1961 As últimas tropas espanholas deixam Marrocos

1963 Morre, com 81 anos, o pintor e escultor francês Georges Braque, pioneiro do cubismo, com o pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973)

1981 A organização terrorista alemã, Fação do Exército Vermelho, faz explodir uma bomba na base aérea da NATO em Ramstein

1986 Rosa Mota conquista segundo título da Europa da maratona, em Estugarda, na Alemanha, em 2:28.38 horas

1997 Morre, com 36 anos, a princesa Diana de Gales, num acidente de viação em Paris

2003 A Prémio Nobel da Paz em 1991 Aung San Suu Kyi, líder da Liga Nacional para a Democracia da Birmânia, inicia uma greve de fome em protesto pela detenção ilegal

2004 A Organização Mundial do Comércio determina a ilegalidade do pacote legislativo Byrd, perante as regras do comércio internacional, e reconhece à União Europeia e outros estados o direito de aplicar sanções contra os Estados Unidos

2004 Astrónomos norte-americanos anunciam no decorrer de uma conferência de imprensa organizada pela NASA em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos, ter descoberto dois novos planetas fora do sistema solar com um tamanho semelhante à Terra e com uma massa parecida com a de Neptuno

2005 Furacão Katrina. Primeiro balanço aponta para cerca de dois milhares de mortos e para a destruição de mais de 85% dos lares do vale do Mississípi, Estados Unidos

2006 Termina o prazo dado pelo Conselho de Segurança da ONU para o Irão suspender o processo de enriquecimento de urânio. O Presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, afirma que o Irão “não cederá um milímetro perante a intimidação”

2007 Os governos de Portugal e de Timor-Leste assinam, no Palácio do Governo em Díli, o Programa Indicativo de Cooperação para os próximos quatro anos, estimado em 60 milhões de euros

2007 O padre católico Luis Jorquera, antigo capelão militar do regimento motorizado de Calama, no Norte do Chile, começa a ser julgado, pela primeira vez no Chile, por violações dos direitos humanos durante a ditadura do presidente Augusto Pinochet

2008 Morre, aos 52 anos, o poeta e crítico literário Joaquim Castro Caldas. Foi um dos fundadores da revista Metro, uma publicação gratuita, para divulgação cultural

2010 Os Estados Unidos põem termo à missão de combate no Iraque, sete anos depois de, em 20 de março de 2003, tropas norte-americanas, sob comando do ex-Presidente George Bush, terem invadido o país para derrubar Saddam Hussein, no âmbito da ‘Operação Liberdade’

2012 Realizam-se eleições gerais em Angola que reconduzem José Eduardo Santos como Presidente da República

2013 Morre, aos 74 anos, David Frost, jornalista britânico famoso pelas suas entrevistas com o ex-Presidente norte-americano Richard Nixon.

2014 A Guarda Marítima tunisina recupera 41 cadáveres de imigrantes afogados nas costas da cidade de Ben Guerdane. No dia seguinte, a marinha italiana resgata mais de 3.800 imigrantes sem documentos que viajavam em vários barcos pelo Canal da Sicília a partir das costas norte-africanas.

2015 A ONU anuncia que imagens obtidas por satélite confirmam a destruição do templo de Bel, joia da cidade antiga de Palmira, situada na província de Homs, no centro da Síria, património da Humanidade, é a segunda ação de destruição, numa semana, do grupo terrorista Estado Islâmico contra um templo de Palmira

2015 Cerca de 100 polícias e militares ficam feridos depois da explosão de uma granada durante uma manifestação em frente do parlamento da Ucrânia

2016 A Presidente brasileira com mandato suspenso, Dilma Rousseff, perde o mandato presidencial depois de uma votação no Senado. O político conservador Michel Temer, 75 anos, é empossado no cargo de Presidente do Brasil numa cerimónia realizada no Senado

2022 Morre, aos 96 anos, José Carlos Loureiro, arquiteto, autor de obras como o Pavilhão dos Desportos no Palácio de Cristal e o Edifício Parnaso no Porto, entre outras

2023 O canoísta português Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo de 'short race', especialidade de maratonas, em Vejen, na Dinamarca, revalidando o título conquistado em 2022 em Ponte de Lima, com José Ramalho em quinto

Este é o ducentésimo quadragésimo quarto dia do ano, Dia Internacional dos Afrodescendentes. Faltam 122 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia

O Homem livre sempre gostará do mar Charles Baudelaire (1821-67), escritor, poeta e crítico francês