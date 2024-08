Sismo e morte de Eriksson entre os destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Continente português sofre maior sismo em 55 anos. Milhares de pessoas acordaram com abalo"

- "1948-2024. Eriksson. Adeus a um senhor do futebol"

- "Novas tabelas. Baixa de IRS sobe salários já em setembro"

- "Crime. Mulher encontrada morta em casa em Peniche"

- "Leiria. Condutor atropelou, fugiu e escapa a castigo"

- "Drama. Apoio do Estado não chega para renda"

- "Benfica. João Mário diz sim aos turcos do Besiktas"

- "Sporting. Gyokeres é o maior goleador da Europa"

- "FC Porto. Fábio Vieira quer ser arma secreta no clássico"

- "Matosinhos. Homem ciumento dispara sobre rival que presumia ser amante da mulher"

- "Amares. Sequestra bebé de dez meses porque acredita que é o pai"

Público:

- "Sismo alerta para riscos"

- "Presidenciais. Montenegro traça perfil de candidato: tem de ser do PSD"

- "Saúde. Peritos querem lei sobre partilha de dados com privados"

- "(1948-2024) A saga de um verdadeiro gentleman. Sven Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica, morreu aos 76 anos, vítima de cancro"

- "Tabelas de IRS. Novas taxas trazem alívio maior durante dois meses"

Jornal de Notícias:

- "Atrasos ameaçam metas para digitalizar comércio"

- "Mulheres nota 20. Caloiras de excelência ingressaram no curso que quiseram sem deixar de conciliar estudos com outras atividades"

- "Sven-Goran Eriksson. 1948-2024. O revolucionário sereno que só não venceu o cancro"

- "Ciclismo. Pedro Silva dispara na chegada e veste amarela em Gaia"

- "Sismo de 5,3 abala país e questiona segurança"

- "IRS. Salários até 1171 euros ficam isentos dois meses"

- "Gaia. Heliporto do hospital só está pronto no fim do ano"

- "Feira. Assaltantes sequestram casal de idosos"

Diário de Notícias:

- "Sismo. Sem danos, mas com atrasos, o país viveu 'teste real' à capacidade de resposta a uma catástrofe"

- "60 anos de Mary Poppins: Como (ainda) encontrar a magia"

- "Laqueação de trompas. Hospital de Tomar recusou procedimento garantido por lei"

- "Hermann Fegelein. Cunhado de Hitler morreu impune no Brasil, diz investigador"

- "Novas regras. Burocracia e informações erradas no serviço público prejudicam nómadas digitais"

- "Luís Galvão Teles. O produtor de cinema que acredita no Brasil"

- "Telecomunicações. Famílias pagaram aos operadores mais 100 milhões até junho"

- "Eriksson, 1948-2024. O treinador cavalheiro que também foi grande na despedida"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Honório Oliveira, bartender, World Class Portugal. 'Se fosse um meme era daqueles com os velhotes dos Marretas a gozarem com os outros'"

Jornal i:

- "inimitável"

- "Vinho, dos deuses ao inferno"

- "Sismo. Site do IPMA foi abaixo"

- "Sven-Goran Eriksson, o treinador que soube ser diferente"

Negócios:

- "Mesmo com o novo alívio, receita de IRS deve superar previsões"

- "Líbia e Gaza levam Brent a ultrapassar os 80 dólares"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #09 A faturar e a investir como nunca, a Sonae, liderada por Cláudia Azevedo, está cada vez mais tecnológica, internacional e saudável"

- "Conheça a estratégia da Digi e os planos que tem para Portugal"

- "Radar África. Angola vende 15% do BFA e força BPI a fazer igual"

O Jornal Económico:

- "Sismo na costa portuguesa. Seguradoras reclamam 'urgência' no fundo para catástrofes"

- "Sismo de maior intensidade pode custar 15 mil milhões"

- "Governo já afastou uma dezena de administrações"

- "Marinha Grande: Rega Energy investe 100 milhões para descarbonizar produção de vidro em 2027"

- "'A nossa marca são os consultores. Temos a comissão mais elevada do mercado e ensinamos a reinvestir'. Marco Tairum, CEO da Keller Williams Portugal"

- "Topo da Agenda: de olhos postos na Alemanha"

- "Contribuintes compensados na retenção de IRS em setembro e outubro"

- "Nova Expressão diz que troca na Parpública é oportunidade para a Inapa"

Record:

- "'Que o Sporting faça uma época brutal", Cristiano Ronaldo formula desejo para a Liga portuguesa"

- "Eriksson 1948-2024. Até sempre, Sven!"

- "Benfica. PSG ataca Tomás Araújo"

- "FC Porto. Fábio Vieira chega hoje"

- "Leão coroado. Principais prémios individuais seguem para Alvalade"

- "Presidentes aquecem clássico. Varandas: ''Um leão ferido é ainda mais perigoso'. Villas-Boas: 'A Supertaça trará mais emoção ao jogo'"

O Jogo:

- "Samu rima com Lukaku. Fernando Almeida jogou com o reforço do FC Porto no Granada e compara-o ao belga"

- "Fábio Vieira chega hoje ao Porto"

- "Deniz Gul garante ser imune à pressão"

- "Sven Goran Eriksson. 1948-2024. Técnico sueco, três vezes campeão pelo Benfica, morreu aos 76 anos"

- "Sporting. Leão domina gala Liga Awards"

- "Hjulmand no onze e Maxi Araújo nas opções para o clássico"

- "Benfica. João Mário já deu o 'sim' ao Besiktas"

- "Tomás Araújo na mira do PSG, Al Hilal insiste em Marcos Leonardo"

- "Braga. Gabri 'ameaça' Viena"

- "V. Guimarães. Dúvidas no ataque à Europa"

A Bola:

- "Sven-Goran Eriksson. 1948-2024. 'Tive uma boa vida'"