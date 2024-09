Montenegro diz que sucessão de Lucília Gago será decidida em concertação com PR

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que a sucessão da procuradora-geral da República, Lucília Gago, será fruto de "uma relação de concertação" com o Presidente da República.

"Falamos de todos os assuntos que interessam ao país, incluindo esse que, naturalmente, implica um diálogo, que já começou de resto, entre o primeiro-ministro e o Presidente da República", afirmou Montenegro, depois de votar em Espinho na eleição direta para a liderança do partido, à qual se recandidata.

Questionado pelos jornalistas se já tinha "um nome" para suceder a Lucília Gago, o primeiro-ministro salientou que "o Governo tem a capacidade de propor, mas o sr. Presidente da República tem a capacidade de nomear".

"Portanto, será sempre numa relação de concertação que essa e outras matérias são percorridas e depois decididas. Mesmo quando não há esse enquadramento institucional aquilo que tem acontecido é que nós partilhamos a nossa visão, posições nos encontros que temos e têm sido muitos como sabem", acrescentou.

O Presidente da República afirmou hoje que vai começar a tratar da sucessão da procuradora-geral da República, Lucília Gago, com o primeiro-ministro para a semana, e referiu não saber que método Luís Montenegro pretende adotar nesta matéria.

Em resposta a perguntas dos jornalistas, durante uma visita à Festa do Livro que decorre no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que está excluída a recondução de Lucília Gago, que defendeu ser "contra a lei", e considerou que "tão importante quanto o nome -- que é muito importante, claro -- é o perfil" do sucessor ou sucessora.

"Eu já sei qual é o perfil que eu preferiria. Não vou é dizer-vos. Só faltaria eu estar a comunicar ao primeiro-ministro através da televisão o que é que penso sobre a matéria", declarou.

Lucília Gago está prestes a terminar o seu mandato de seis anos como procuradora-geral da República, iniciado em 12 de outubro de 2018.

Interrogado se já tem alguma data para tratar de nomes para a sucessão de Lucília Gago com o primeiro-ministro, o chefe de Estado respondeu: "Sim, sim, sim, temos uma data, temos uma audiência marcada para a semana. De maneira que depois se verá".