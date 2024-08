Redução do IRS decidida por Lisboa chega mais tarde à Madeira

A redução do IRS, por via da alteração das respectivas tabelas, decidida pelo Governo da República vai chegar mais tarde aos contribuintes com residência fiscal na Madeira.

O gabinete do secretário regional das Finanças não consegue precisar o mês em que a diferença decidida pelo executivo nacional vai ser sentida na carteira dos madeirenses, mas assegura ao DIÁRIO, por outro lado, que “está a trabalhar nas novas tabelas de retenção na fonte, para que as mesmas sejam aprovadas ainda esta semana, no sentido de reflectir nessas retenções, as reduções de 30% em relação ao continente, aprovadas no Orçamento da Região para 2024”.

Os residentes fiscais na Região vão beneficiar de uma diminuição de impostos com a publicação das novas tabelas de IRS, numa redução superior a 29,9 milhões de euros – a alteração nacional é de 6,5 milhões de euros – numa medida que terá impacto já este mês.

Contudo, para reflectir na Região as alterações que foram aprovadas, esta segunda-feira, em Lisboa é necessário que a Assembleia Legislativa da Madeira aprove o decreto legislativo regional que adapta o diploma sobre as taxas de IRS que estão, agora, em vigor a nível nacional. Quer isto dizer que os contribuintes madeirenses vão sentir novo alívio fiscal provavelmente em Novembro.