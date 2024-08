Teresa Andrade, presidente da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha, João José Araújo, director artístico, e ainda elementos deste grupo, foram os convidados do programa 'Bola no ar', deste domingo, na rádio TSF-Madeira (100 FM), apresentado hoje por Emanuel Machado.

Num programa marcado pela performance de artistas da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha, houve tempo para falar não só de desporto, mas sobretudo de cultura.

Teresa Andrade revelou que, este ano, por ocasião da comemoração do centenário desta instituição há projectos em curso, como a edição de um livro, mas também de um documentário, sendo que para este último são necessários apoios. E explica que vão tentar concorrer a um programa do Governo Regional através da Casa do Povo da Camacha.

Conforme noticiou o DIÁRIO a 21 de Julho deste ano, o novo director da Cultura é Medeiros Gaspar, que assume os destinos do sector, sucedendo a Natércia Xavier. Ora, Teresa Andrade disse, na 'Bola no ar', que ainda não tiveram contacto com o novo responsável, deixando para o futuro essa 'ponte'.

A responsável deixou ainda a mensagem de que a Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha "quer fazer história" ou não fosse esta a 2.ª orquestra mais antiga da Madeira, logo a seguir à Orquestra de Bandolins da Madeira.

"Queremos deixar isso para a posteridade", concluiu.