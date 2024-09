SmartBear dinamiza actividades de recrutamento de participantes este fim-de-semana

Vai decorrer neste fim-de-semana, 7 e 8 de Setembro, na Universidade da Madeira, no edifício da Penteada, actividades de recrutamento de utentes para participar no projeto europeu SmartBear.

Entre as 09h00 e as 18h00, a equipa clínica do projecto vai realizar a identificação e a verificação do histórico clínico dos participantes, de modo a avaliar a sua elegibilidade para o estudo e, adicionalmente, avaliar a cronicidade das doenças presentes e analisar as necessidades de autovigilância e de acompanhamento epidemiológico.

Neste momento, ainda existem vagas disponíveis, pelo que, os interessados em participar e/ou em conhecer melhor o projecto SmartBear, podem aceder ao local da iniciativa, na Universidade da Madeira no Edifício da Penteada, para esclarecer as suas dúvidas.

"O projecto constitui uma oportunidade de monitorizar a saúde e de ter um acompanhamento personalizado, sem custos", esclarece uma nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

São critérios de participação: "ter idade entre os 65 e os 80 anos (inclusive) e possuir algumas doenças prevalentes, tais como, doenças cardiovasculares, perda auditiva, alterações cognitivas, ansiedade, distúrbios do equilíbrio e dor lombar".

Através do SmartBear, são fornecidos aos participantes, de acordo com a sua avaliação clínica: "smartphones, smartwatches, oxímetro, medidor de pressão arterial, balança digital, aparelhos auditivos e dispositivos e sensores ambientais. Adicionalmente, são disponibilizadas sessões de fisioterapia para o tratamento da dor lombar e prevenção do distúrbio de equilíbrio, com o apoio de soluções digitais para a prevenção e tratamento de comorbidades associadas ao envelhecimento e aumento da qualidade de vida da população idosa".

O projeto SmartBear teve início na RAM em Setembro de 2019 e já permitiu realizar uma intervenção personalizada a um grupo de 100 utentes do Serviço Regional de Saúde. Face aos resultados alcançados na Região, a União Europeia lançou o desafio de recrutar 400 participantes adicionais, totalizando 500 participantes.

A solução SmartBear está a ser testada em "cinco países da União Europeia, França, Grécia, Itália, Portugal e Roménia, sendo a Madeira a região demonstradora de todas as soluções desenvolvidas no projecto e referência europeia para outras regiões semelhantes", refere a nota.

O projecto conta com um financiamento global de 19.993.818,75 euros por parte da Comissão Europeia e está a implementar uma plataforma inovadora com recurso a dispositivos médicos inteligentes e ambientais, associados a fatores de risco clinicamente significativos em pessoas idosas com diversos problemas de saúde.

O SmartBear é uma iniciativa do Madeira Digital Health and Wellbeing, que engloba diversos projectos europeus e envolve vários parceiros, entre os quais a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) e o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA).

Na Madeira, este projeto é coordenado por Andreia Pimenta.

As inscrições podem ser realizadas através dos seguintes contactos: 931 760 769 | [email protected], ou presencialmente no stand 'Madeira Digital Health and Wellbeing' posicionado na Praça do Povo, no Funchal.