Sunset com sabor a limão marca a agenda deste fim-de-semana

Promete ser a festa mais refrescante deste mês de Setembro e é já amanhã, a partir das 18 horas, no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo.

Em associação com o Limoncello da marca da Pallini, o sunset Summer Lemon Dream propõe sabores refrescantes com uma selecção única de cocktails e mocktails, acompanhados por snacks deliciosos, alguns preparados ao vivo pelo chef do Capoeira Lounge Bar.

Deixe-se envolver neste ambiente único e dance ao som de um DJ incrível até ao último raio de sol.

Capoeira Lounge Bar

Consulte o programa de animação

Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Informações e reservas:

291 930 930 | [email protected]