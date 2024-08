Estudantes sabem no domingo resultados da 1.ª fase de acesso ao ensino superior

Os mais de 58 mil estudantes que se candidataram ao ensino superior vão ficar a saber no domingo os resultados da 1.ª fase do concurso nacional de acesso, em que há pouco mais 54 mil vagas livres.

Os resultados da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público para o ano letivo 2024/2025 deverão ser publicados a partir das 00:00 de domingo na página da Direção-Geral do Ensino Superior.

Estão a concorrer 58.301 alunos para 54.601 vagas, mais 290 face às disponíveis para o ano letivo anterior, para 1.114 cursos.

As matrículas e inscrições dos alunos colocados na 1.ª fase decorrem entre 26 e 29 de agosto, seguindo-se depois as 2.ª e 3.ª fases do concurso nacional, entre 26 de agosto e 30 de setembro.

As candidaturas devem ser apresentadas no sítio na internet da Direção-Geral do Ensino Superior.

No ano passado, dos 59 mil candidatos, ficaram colocados 49.438, ficando de fora cerca de 16%.