Estados Unidos revelam aumento do trabalho infantil para 160 milhões de crianças

A exploração do trabalho infantil nas cadeias de abastecimento globais está "perturbadoramente" difundida em todas as regiões do mundo, um fenómeno que afeta cerca de 160 milhões de crianças, revelou quinta-feira o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

De acordo com o relatório "Seat & Toil", elaborado pela Administração norte-americana, o trabalho infantil na extração de ouro encontra-se no maior número de países (26), seguido do fabrico de tijolos (18), do trabalho nos campos de cana (18), das plantações de café (17) e do tabaco (17).

Quanto ao trabalho infantil forçado, este afeta quase 28 milhões de crianças, com as fábricas têxteis em primeiro lugar, em 10 países.

Seguem-se o setor da construção (9 países), os campos de algodão (7) e a pesca (6), alertam os relatórios "2024: Lista de bens produzidos por trabalho infantil ou trabalho forçado" e "2023: Conclusões sobre as piores formas de trabalho infantil".

A última lista de bens produzidos através de trabalho infantil ou forçado inclui 204 bens provenientes de 82 países, que os Estados Unidos acreditam serem produzidos através de trabalho infantil ou forçado, em violação das normas internacionais.

Esta edição inclui 72 adições, incluindo um registo de 37 mercadorias que não estavam anteriormente incluídas, como o enxofre, o chumbo, o níquel, o cloreto de polivinilo e as lulas; e retira da lista os mirtilos argentinos, o sal cambojano, o camarão tailandês e o espatoflúor da Mongólia.

"Estes relatórios fornecem uma orientação importante, à medida que trabalhamos para reduzir estrategicamente as práticas flagrantes de trabalho infantil e de trabalho forçado a nível mundial", afirmou a secretária do Trabalho norte-americana, Julie Su.

A governante reconheceu que os Estados Unidos "não estão imunes" a esses abusos, pelo contrário, regista-se um aumento significativo no número de crianças empregadas ilegalmente no país.

O relatório inclui também vários estudos que permitem identificar bens produzidos total ou parcialmente por trabalho forçado ou infantil através de cadeias de abastecimento globais complexas, como produtos têxteis de algodão da China e do Vietname fabricados com algodão chinês, ou produtos de açúcar ligados ao trabalho forçado na indústria da cana-de-açúcar na República Dominicana, entre outros.

A Ásia é a região do mundo com a maior concentração de trabalho infantil, segundo o relatório "Seat & Toil".

Quanto às piores formas de trabalho infantil, que afetam 131 países, o relatório inclui o tráfico, a servidão por dívidas, o trabalho forçado, o trabalho perigoso, a exploração sexual comercial e a utilização de crianças em conflitos armados ou atividades ilícitas.

O estudo fornece cerca de 1.900 recomendações específicas para combater estes flagelos.

As principais áreas de preocupação abrangem numerosas indústrias, incluindo bens de consumo, eletrónica, vestuário, têxteis e indústria transformadora, bem como os setores mineiro e metalúrgico.