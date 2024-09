Rússia lançou mais de 160 mísseis e 400 'drones' na última semana

A Rússia lançou mais de 160 mísseis, 780 bombas aéreas guiadas e 400 'drones' de assalto contra a Ucrânia desde segunda-feira, revelou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Todos os dias e todas as noites, as nossas cidades e vilas estão sob ataques inimigos", disse Volodymyr Zelensky numa mensagem no Telegram, citada pela agência Efe.

Para Zelensky, "é justo que os ucranianos possam responder ao terrorismo russo exatamente na forma necessária para o travar".

Segundo o chefe de Estado ucraniano, o país precisa de decisões dos Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Alemanha e outros aliados sobre ataques de longo alcance contra locais de lançamento de mísseis na Rússia e sobre a destruição da logística militar russa, bem como sobre a interceção de mísseis e 'drones' de Moscovo em território ucraniano.

No seu tradicional discurso noturno de sábado, Zelensky pediu ainda aos aliados que acelerem a entrega das defesas aéreas prometidas e enviem defesas aéreas adicionais, considerando que isto é especialmente importante porque milhões de crianças vão regressar às escolas na segunda-feira.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados das Nações Unidas, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.