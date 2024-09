No ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) prestou apoio a três utentes da Madeira na sequência de homicídios tentados ou consumados.

Quanto ao todo nacional, apoiou 88 utentes, num total de 684 atendimentos. Entre 2013 e 2023, registou-se um total de 993 pessoas apoiadas pela APAV vítimas de situação de homicídio tentado, homicídio consumado e ataques terroristas.

A APAV presta apoio gratuito, confidencial e especializado a todas as vítimas de crime. Este apoio, no regime presencial, está disponível através de uma rede nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima, presente em muitas cidades do país.

A Linha de Apoio à Vítima, 116 006, funciona de segunda a sexta, entre as 8h00 e as 23h00, e do e-mail [email protected].

A APAV divulgou as Estatísticas APAV | Vítimas de Homicídio 2023, com os dados que se referem aos processos de apoio desenvolvidos presencialmente, por telefone, e-mail e online, no período de 2023.