Aposentação de três médicos deixa Gastrenterologia em asfixia na Madeira

O Serviço de Gastrenterologia do SESARAM, que já é insuficiente para dar resposta às solicitações, tem apenas nove especialistas, mas três vão sair até Janeiro por motivo de aposentação. Cerca de 80% dos doentes em internamento apresentam consumos excessivos de álcool. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Em destaque na primeira página está uma foto do jogo de ontem entre o Nacional e o Farense (2-0). Foi a primeira vitória da época da equipa madeirense e garante a subida ao 13.º lugar. Depois da pausa para os jogos das selecções, os alvinegros vão defrontar o Estoril, no dia 15.

Ainda no desporto, os adeptos do Marítimo pedem a demissão do treinador Fábio Pereira. O presidente verde-rubro também não escapa às críticas após a goleada sofrida em casa do Portimonense (5-1).

Para ler nesta edição há uma reportagem sobre os 15 julgamentos em foco na reabertura dos tribunais, nesta segunda-feira.

Em entrevista, Ana Luísa Caires, da Associação ‘Os Grandes Azuis’, descreve o trabalho e as dificuldades da instituição que apoia autistas, lembrando que a verba de 2023 atribuída pelo IASaúde ainda não chegou.

Por fim, ficamos a saber nesta edição que a Polícia está a investigar atropelamento mortal com fuga ocorrido ao início da noite de sábado na Estrada Monumental.