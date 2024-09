Tiago Berenguer amealha os primeiros pontos para o ranking mundial de seniores

Decorreu, de 28 de Agosto até hoje, 1 de Setembro, no Rimi Olympic Centre, em Riga, Letónia, o torneio internacional Victor Latvia International 2024, prova do circuito europeu de elite.

Segundo a Associação de Badminton da Madeira, o atleta madeirense Tiago Berenguer, do Club Sports da Madeira, integrado no Projecto de Esperanças Olímpicas, estreou-se num Torneio Internacional de Seniores, na vertente de Singular Homens e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Bruno Carvalho (CHEL).

Na vertente de Singulares, após três vitórias no quadro de qualificação, discutiria o acesso ao quadro principal, contra o atleta Adith Karthikeyan Priya (NED), onde o atleta holandês foi mais forte, vencendo o encontro por 2-0.