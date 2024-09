Abertura da Final Nacional do ‘Poliempreende’ às 9h30 no Colégio dos Jesuítas

A sessão de abertura da final nacional do Concurso Poliempreende 2024 realiza-se, hoje, pelas 09h30, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente no evento, que reúne participantes de várias instituições de Ensino Superior, nomeadamente 43 estudantes nacionais e 35 de universidades da lusofonia (Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Brasil) e da DHBW Ravensburg — Duale Hochschule Baden-Württemberg (Alemanha).

Na abertura deste concurso de ideias de negócio marcam também presença o reitor e vice-reitora da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes e Elsa Fernandes e ainda do coordenador do concurso regional, Eduardo Leite.

A Universidade da Madeira (UMa) é representada pelo ‘Madeira Guide’, um projecto desenvolvido por Carlos Serrão, Lucas Teixeira e Magda Góis, estudantes do CTeSP em Marketing Digital no Turismo da Escola Superior de Tecnologias e Gestão (ESTG), sob a orientação do professor Luís Sardinha.

O ‘Madeira Guide’ visa contribuir para a transformação do sector turístico da Madeira, estabelecendo um modelo exemplar de turismo responsável.

Com a implementação de sensores IoT e uma aplicação móvel interactiva, pretende gerir a capacidade de carga dos percursos e melhorar a segurança e a experiência dos visitantes.

“O objectivo é criar um equilíbrio harmonioso entre o desenvolvimento económico, a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade, alinhando-se com as tendências globais de turismo sustentável”, explica a UMa.

O Poliempreende é um projecto da rede de instituições do ensino superior politécnico que visa promover o empreendedorismo de vocação empresarial. Actualmente, a rede é composta por 23 instituições e é considerada a maior plataforma nacional de empreendedorismo e networking no panorama do ensino superior do país.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 O PS-Madeira reúne-se com o director dos Aeroportos da Madeira esta terça-feira, no Aeroporto do Porto Santo. Após a reunião, pelas 10h30, o presidente do partido, Paulo Cafôfo, prestará declarações à comunicação social.

16:00 Deliberação electrónica da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil.

17h00 A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, juntamente com o vice-presidente Bruno Pereira e o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA/PRR), Pedro Dominguinhos, visitam a obra de construção de 33 fogos de habitação na Nazaré, na freguesia de São Martinho.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

O Blandy's Wine Festival regressa esta terça-feira, 3 de Setembro, para mais uma edição que promete encantar os amantes de vinho e cultura. Para hoje estão agendados dois workshops no Blandy´s Wine Lodge:

11h30 Workshop de Bolo de Mel pela Doce Vintage

14h30 Workshop Bordado pela Bordal

O evento decorre até dia 14 de Setembro, com um vasto programa.

DESPORTO

Sup/ Wing foil | 11h00 Apresentação pública do Madeira Foiling Adventures (Travessia Porto Santo-Madeira), com a presença de James Casey, na sede social do Clube Naval do Funchal, situada na Quinta Calaça.

Vela | 12h00 Largada da Regata Internacional Canárias – Madeira (Lanzarote). EFEMÉRIDES

Padel | Madeirense Valentina Pestana participa no Campeonato da Europa de Jovens, em Budapeste (Hungria).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos verificados no dia 3 de Setembro:

1189 - Coroação do rei inglês Ricardo Coração de Leão, na Abadia de Westminster.

1513 - Azamor é conquistada pelas forças de D. Jaime, Duque de Bragança.

1539 - São aprovados os estatutos da Companhia de Jesus, apresentados por Inácio de Loyola ao Papa Paulo III.

1649 - Morre, em Milão, o infante D. Duarte, irmão de D. João IV. Tinha 44 anos.

1758 - Atentado contra o rei D. José, na origem da execução dos Távoras.

1759 - É promulgada a "Lei dada para a proscrição, desnaturalização e expulsão dos regulares da Companhia de Jesus, nestes reinos e seus domínios".

1960 - Lançamento da primeira pedra da Igreja da Memória, na Ajuda, em Lisboa.

1783 - Assinatura do Tratado de Paris, entre os EUA e o Reino Unido, que põe termo à Guerra da Independência da América do Norte.

1883 - Nasce o historiador António Sérgio, autor de "O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos Peninsulares" e "Interpretação da História de Portugal".

- Morre, aos 64 anos, o escritor e dramaturgo russo Ivan Sergeyevich Turgenev, cujas principais obras incluem a coleção de contos A Sportsman's Sketches (1852) e os romances Rudin (1856), Home of the Gentry (1859), On the Eve (1860) e Fathers and Sons (1862).

1884 - Inauguração do Casino da Figueira.

1939 - II Guerra Mundial. O Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha, dois dias depois da invasão da Polónia pelas forças nazis.

- II Guerra Mundial. Registam-se as primeiras baixas do conflito, o paquete britânico Athenia é afundado por um Submarino alemão causando 112 vítimas mortais.

1944 - II Guerra Mundial. Forças aliadas libertam Bruxelas.

1962 -- Morre, com 67 anos, o poeta e pintor vanguardista norte-americano Edward Estlin Cummings, E. E. Cummings.

1967 - Suécia: Dagen H (Dia H), mais conhecido por Högertrafikomläggningen ("O desvio do tráfego para a direita"), dia em que o tráfego passou do lado esquerdo para o lado direito das vias. A letra H é a abreviatura de Högertrafik,"tráfego pela direita".

1971 - Independência do Qatar.

1976 - Cessa a publicação do Jornal do commercio, lançado a 17 de outubro de 1853.

- A nave Viking 2 aterra em Marte, enviando para terra as primeiras fotografias a cor do planeta.

1978 - Início do pontificado do Papa João Paulo I, Albino Luciani, nascido em Canale d'Agordo, Itália.

1979 - Fidel Castro inaugura em Havana a cimeira do Movimento Não Alinhado.

1984 - Morre, com 63 anos, o poeta Raul de Carvalho.

1991 - Morre, com 94 anos, o cineasta norte-americano de origem italiana Francesco Rosario Capra, Frank Capra, realizador de "Peço a Palavra", "Do Céu Caiu Uma Estrela" e "Não o Levarás Contigo". Foi galardoado com três Óscares.

1992 - Os 39 países membros da Conferencia sobre desarmamento de Genebra aprovam o relatório sobre o primeiro tratado para a eliminação total das armas químicas em todo o mundo. O texto do tratado, acompanhado do relatório, será enviado para a Assembleia Geral das Nações Unidas para analise e aprovação, após a classificação de alguns pontos a que o Irão de opõe.

- Morre, com 70 anos, o poeta angolano Aires de Almeida Santos, membro fundador da União dos Escritores angolanos, premio de literatura "Agostinho Neto" e deputado na Assembleia do Povo, Parlamento.

- O programador franco-iraniano Pierre Omidyar cria o Auction Web, designação inicial do eBay, site de leilões.

2003 - Iraque. Presta juramento, em Bagdad, na sede da coligação liderada pelos Estados Unidos, o Conselho de Governo iraquiano, o primeiro executivo da era pós-Saddam Hussein.

2004 - O resgate dos reféns da escola de Beslan, na Ossétia do Norte, provoca 330 mortos, entre os quais 156 crianças.

- A Comissão Europeia aprova o projeto de flexibilização do PEC (Pacto de Estabilidade e Crescimento), permitindo um défice público acima dos 3% do PIB.

2005 - Morre, aos 82 anos, Fernando Távora, arquiteto, precursor da chamada Escola do Porto, mestre do arquiteto Álvaro Siza Vieira.

2007 - O Decreto-Lei n.º 308/2007 cria o programa Porta 65 - Arrendamento por Jovens, instrumento de apoio financeiro ao arrendamento por jovens.

- Morre, com 85 anos, o artista plástico Pinho Dinis.

2009 - Timor-Leste ratifica o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, juntando-se a Portugal, Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

2010 - Morre, com 71 anos, José Torres, o "Bom Gigante" como era conhecido, antigo futebolista, treinador e selecionador nacional.

- É conhecida a sentença do processo Casa Pia. Apenas Gertrudes Nunes, proprietária da casa em Elvas onde ocorreram abusos sexuais de menores, é absolvida das 26 acusações de lenocínio (fomento da prostituição) que lhe eram imputadas. Os restantes arguidos recebem as seguintes penas: Carlos Silvino: 18 anos; Carlos Cruz: 7 anos; Ferreira Diniz: 7 anos; Jorge Ritto: 6 anos e 8 meses; Hugo Marçal: 6 anos e 2 meses e Manuel Abrantes: 5 anos e 9 meses. O acórdão é entregue aos advogados a 13 de setembro, dez dias após a leitura.

2012 - Morre, com 54 anos, o ator norte-americano Michael Clarke Duncan.

2016 - Morre, com 77 anos, Maria Isabel Barreno, escritora e investigadora, uma das "Três Marias" (Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta), nome por que ficou conhecido o processo em que foram julgadas, durante o Estado Novo, pela escrita da obra de alegado "teor pornográfico", publicada em 1971. Recebeu diversas distinções, entre as quais o Prémio Fernando Namora, pelo romance "Crónica do Tempo" (1991), e o Prémio Camilo Castelo Branco e o Prémio Pen Club Português de Ficção, pelo livro de contos "Os Sensos Incomuns" (1993), e em 2004 foi feita Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

2017 - A Coreia do Norte anuncia ter testado, com sucesso, uma bomba de hidrogénio, conhecida como 'bomba H', desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

- A Coreia do Sul inicia manobras militares que envolvem mísseis balísticos, em resposta ao ensaio nuclear da Coreia do Norte.

- Morre John Lawrence Ashbery, poeta norte-americano. Obteve três dos mais importantes galardões literários - o Pulitzer, o National Book Award e o National Book Critics Circle Prize, e em 2011, foi-lhe atribuída a National Humanities Medal e reconhecido o mérito por mudar "o modo como se lê poesia". Tinha 90 anos.

2019 - Morre, com 89 anos, Élton Medeiros, cantor e compositor brasileiro.

2020 - O Conselho de Ministros aprova a aplicação de taxas de IVA da eletricidade "diferenciadas em função dos escalões de consumo".

- Morre, aos 58 anos, Eduardo José Gomes Cameselle Mendez (Dito), ex-futebolista e diretor-geral do Gil Vicente Futebol Clube.

2021 - A Marinha anuncia que a primeiro-grumete Adriana Oliveira, 24 anos e natural de Vila do Conde, é a primeira mulher, militar, a concluir o curso da classe de Mergulhadores da Marinha.

- Morre, Igor Sampaio, nome artístico de João Luís Duarte Ferreira, ator, que foi também cenógrafo e figurinista. Tinha 76 anos.

2022 - O nadador Diogo Ribeiro conquista o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, Peru, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.

- O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) sagra-se campeão nacional de ralis pela sétima vez na carreira, ao ser terceiro no Rali da Água, no Alto Tâmega, penúltima prova do campeonato.

- Morre, com 78 anos, Francisco Ariztía, pintor luso-chileno, foi adido cultural da embaixada do Chile em Portugal. Pintou, no Centro Cultural de Alcântara, um mural alusivo ao 25 de Abril, com o título "Do tempo da outra Senhora ao tempo novo".

2023 - Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta revalidam o título de campeões mundiais em K2 em canoagem de maratonas, em Vejen, na Dinamarca.

- O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) vence o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 e estabeleceu em 10 o novo recorde de vitórias consecutivas na competição.

PENSAMENTO DO DIA

Prezo a liberdade. E nunca esperei que a liberdade fosse menos do que inconveniente E. E. Cummings (1894-62), poeta norte-americano

Este é o ducentésimo quadragésimo sétimo dia do ano. Faltam 119 dias para o termo de 2024.