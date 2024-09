A empresa pública de energia atómica ucraniana (Energoatom) denunciou hoje que um ataque russo obrigou a que fosse desligada uma das duas linhas do sistema ucraniano que fornece eletricidade à central nuclear de Zaporijia, ocupada pela Rússia desde 2022.

O alerta de Kiev coincide com a visita hoje àquela central nuclear do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, que tem avaliado pessoalmente a situação de segurança da instalação no terreno em repetidas ocasiões desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

"Em caso de danos na segunda linha (que liga a central ao sistema elétrico ucraniano) ocorreria uma situação de emergência devido à perda de alimentação externa às bombas que arrefecem as áreas ativas dos reatores e das piscinas de armazenamento de combustível", referiu o comunicado da Energoatom.

A empresa explicou ainda que os especialistas ucranianos não conseguiram inspecionar e reparar os danos na linha afetada devido ao risco de novos ataques russos.

"A linha será reparada assim que a segurança for garantida aos especialistas", conclui o comunicado.

Desde que a invasão russa transformou o perímetro da central numa zona de guerra, em inúmeras ocasiões a Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de atacar a central de Zaporijia e de colocar em risco a segurança nuclear de toda a região.

Dias antes da visita que fará hoje à central nuclear de Zaporija, o secretário-geral da AIEA visitou uma central nuclear russa na região russa de Kursk, perto da nova frente de combate aberta pela Ucrânia na fronteira russa no início de agosto e onde agora Kiev controla parte do território.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.