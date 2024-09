A venda da TAP com dinheiro da TAP e discursos de ódio nas forças de segurança

Bom dia. Entre o manancial de notícias em destaque nas primeiras páginas dos jornais nacionais desta quarta-feira, 4 de Setembro de 2024, destaque para duas, precisamente as que estão expressas no título.

No Correio da Manhã:

- "Maria Luís e Pinto Luz sabiam da operação suspeita na TAP. Nova comissária e ministro estavam no Governo em 2015"

- "Injeção de 202,5 milhões da Airbus na transportadora"

- "Evasão fiscal de ex-gestores na mira da Inspeção de Finanças"

- "Mercado. Benfica, Sporting e FC Porto movimentam 387,8 milhões"

- "Rui Costa sob pressão. Só um cataclismo afasta Bruno Lage da Luz"

- "'Héli' cai no Douro após desviar-se de ave"

- "Queixas multiplicam-se. Judiciária usada em burlas telefónicas"

- "Ambiente. Agosto seco reduz água nas barragens"

- "Salvaterra de Magos. Bebé cai de carro em andamento"

- "Detido na Luz. Fuga de assaltante no Ministério das polícias filmada"

No Público:

- "TAP: Governo de Passos foi avisado sobre esquema que contornou a lei"

- "Ucrânia. Ataques aéreos recentes expõem fragilidade defensiva"

- "Amílcar Cabral. Um legado para celebrar e transmitir, de Coimbra para o mundo"

- "Basquetebol. Filipe da Silva tem dois sonhos: 'Treinar na Euroliga e ajudar a seleção'"

- "Parlamento. Esquerda quer alargar prazo do aborto, mas direita prefere não mexer na lei"

- "Acidente no Douro. Helicóptero tinha feito revisão ao motor há pouco tempo"

No Jornal de Notícias:

- "Novas regras tiraram 124 mil baixas dos centros de saúde"

- "PS avalia Elisa [Ferreira] e [Fernando] Araújo para a Câmara do Porto"

- "Crise. Adegas rejeitam mais sócios em ano negro no setor do vinho"

- "Tragédia. Ave desviou héli antes da queda"

- "TAP. Oposição exige que Pinto Luz fique longe do negócio da venda"

- "Santarém. Menina cai de carro em andamento com mãe ao volante"

- "Lisboa. Mata ex-mulher à facada e liga para a emergência médica"

No Diário de Notícias:

- "Discurso de ódio na GNR e PSP. 591 suspeitos, 13 processos disciplinares, 8 castigados"

- "Privatização da TAP. Pinto Luz nas mãos de Montenegro e acusado de ser 'ativo tóxico'"

- "Guerra. Ucrânia sofre golpe mais mortal do ano em escalada de ataques russos com mísseis e drones"

- "Brasil. Partidos de Lula e Bolsonaro concorrem juntos em 85 cidades"

- "Crise. Produtores querem mandar para queima 40 milhões de litros de vinho em excesso"

- "Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos. 'Coaches, motivadores e afins são uma ameaça para quem utiliza esses serviços'"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Louise Bourrat, chef do restaurante Boubou's, em Lisboa. 'Segundo o meu noivo, sou Penelope Pussycat, a noiva do Pepe Le Pen'"

- "Futebol. 228,4MEuro. Portugal foi a sétima liga que mais gastou em transferências neste verão"

No Negócios:

- "Receita fiscal não dá margem orçamental"

- "TAP volta a agitar águas. Pedrosa nega acusações"

- "Nova Comissão começa a ganhar forma. Itália na calha para a Economia"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #3 Marcelo Rebelo de Sousa. Ficou ferido com o caso das gémeas e voltou a ganhar protagonismo com governo minoritário"

- "Commodities. Chocolate vai ficar mais barato à boleia do cacau"

- "Petróleo. Crude abaixo de 75 dólares eclipsa ganhos de 2024"

- "Concorrência. Há entraves no mercado da banana da Madeira"

No O Jornal Económico:

- "Vendas da Agros batem recorde e ultrapassam os 800 milhões de euros"

- "Subida das rendas está a perder velocidade desde o início do ano"

- "União Europeia vai financiar transição digital, energias renováveis e economia azul em Cabo Verde"

- "Topo da Agenda: Indicadores e Livro Bege nos EUA"

- "Oposição quer ministro Pinto Luz no Parlamento e fora da rota da TAP"

- "Fundo de Resolução 'avalia' cenários para fim do acordo com Novobanco"

- "Indústria norte-americana começa a dar sinais de fraqueza"

No Record:

- "Sporting. Harder aprendeu com CR7. Reforço já treinou na casa do ídolo"

- "Seleção. Vitinha rendido ao novo parceiro: 'João Neves vê coisas que os mais velhos não veem'"

- "Benfica. Record revela magia de Akturkoglu. Turco é cheio de truques. 'Quis logo vir para ganhar troféus'"

- "FC Porto. Galeno vinga-se no trabalho. Após transferência abortada"

No O Jogo:

- "'É metódico e poderoso fisicamente'. Luís Martins treinou Tiago Djaló no Sporting B e traça-lhe o perfil"

- "Galeno 100% focado no dragão"

- "Balanço de mercado: média de idades é agora de 24,4 anos, a mais baixa desde 2015"

- "Benfica. João Félix 'vota' Lage"

- "Sporting. Harder aquece motores"

- "V. Guimarães. Mangas no Spartak vale 2MEuro"

E no A Bola:

- "Os bastidores do mercado. Como o Sporting geriu o Verão para atacar o bicampeonato"

- "Bola Fora. 'Não foi agradável jogar contra o meu pai'. Artur Jorge"

- "Benfica. Grimaldo diz que escolheria Bruno Lage para próximo treinador"

- "FC Porto. Em seis contratações só foram pagas comissões por Samu"

- "Liga dos Campeões feminina. Começa o caminho para a fase de grupos"

- "Benfica-Nordsjaelland. Eintracht Frankfurt-Sporting"