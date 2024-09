Aumentam atendimentos no ‘Balcão do Prestador’

O Balcão do Prestador, do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) viu aumentarem os atendimentos ali realizados nos primeiros seis meses deste ano, quando comparados com o mesmo período do ano passado.

Nas contas daquele organismo público, foram mais 676 atendimentos, num total de 2.793 registados em 2024. Estamos perante um crescimento de cerca de 24%, vincado a tendência crescente.

Quanto ao atendimento preferencial, destaca-se o correio electrónico, com 43% do total acções realizados, superando os métodos mais tradicionais como o contacto telefónico (38%) e o presencial (19%).

Diz o IASAÚDE em comunicado que "o Balcão de Apoio ao Prestador permite melhorar a qualidade dos serviços deste Instituto, com vista a optimizar o atendimento e a garantir que os prestadores tenham acesso a informações e suportes adequados para o cumprimento das suas obrigações, incidindo também na melhoria do fluxo de informações estre as entidades e o IASAÚDE."