Abriu novo parque de estacionamento na Ribeira Brava

Já abriu o novo parque de estacionamento na vila da Ribeira Brava. Este espaço subterrâneo está situado na praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares e tem capacidade para cerca de 100 automóveis. Funciona das 8h às 21h e vem dar resposta a uma necessidade sentida no dia-a-dia pela população local e visitante.

Com uma localização central, o parque de estacionamento é da responsabilidade da Câmara Municipal da Ribeira Brava. Está dotado de bons acessos, nomeadamente elevador e escadaria, equipamentos modernos e é um espaço amplo e de fácil circulação.

A autarquia espera que esta nova oferta de estacionamentos proporcione ainda mais dinamismo à vila da Ribeira Brava que tem registado uma grande afluência de visitantes.

Trata-se de uma obra estruturante inserida no projecto de regeneração urbana da vila que se estende desde a frente-mar até ao pavilhão gimnodesportivo, com o objectivo de melhorar a circulação pedonal no centro histórico da vila. Os trabalhos incidiram na melhoria do pavimento e dos passeios, assim como na construção deste parque de estacionamento que passa a estar disponível ao público, oferecendo mais 100 lugares para estacionar, de forma a que as pessoas possam usufruir de tudo o que a Ribeira Brava tem para oferecer.