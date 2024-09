Nuno Morna insta República a reconhecer Edmundo González como o presidente legítimo da Venezuela

A Iniciativa Liberal da Madeira, através de seu deputado único na Assembleia Legislativa Regional, Nuno Morna, apresentou um projecto de resolução que visa instar o Governo da República Portuguesa a reconhecer oficialmente Edmundo González Urrutia como o presidente legítimo da Venezuela. A iniciativa surge em resposta à grave crise política, económica e social que assola a Venezuela nos últimos anos, que se agravou após as eleições presidenciais.

A proposta ressalta a validação do processo eleitoral pelas actas eleitorais, por observadores independentes e a forte aceitação de Urrutia pela sociedade civil venezuelana como o vencedor legítimo das eleições presidenciais recentes. A Resolução sublinha que o reconhecimento por parte de Portugal poderia impulsionar uma transição pacífica e democrática, necessária para estabilizar o país e garantir o bem-estar da sua população, incluindo a significativa comunidade luso-venezuelana.

A resolução coloca Portugal ao lado de outros países e organizações internacionais, como membros da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos (OEA), que já demonstraram apoio ao reconhecimento de Edmundo González Urrutia como parte da solução para a crise venezuelana. A IL defende que a estabilidade política e económica da Venezuela é de suma importância para a segurança da vasta diáspora portuguesa que vive no país, composta por centenas de milhares de luso-descendentes.

A proposta de reconhecimento oficial contribuiria diretamente para a restauração das instituições democráticas, criando as condições necessárias para o fim das violações de direitos humanos e a implementação de reformas que possam reconstruir o país. Além disso, a medida pode reforçar a posição de Portugal como defensor internacional da democracia, consolidando a sua reputação na promoção de processos eleitorais transparentes e justos.

O reconhecimento de Edmundo González Urrutia como Presidente da Venezuela representa não só um apoio inequívoco à democracia e aos direitos humanos, mas também uma demonstração de solidariedade com o povo venezuelano. Para Portugal, esta é uma oportunidade de proteger os interesses da nossa comunidade luso-venezuelana e reafirmar o compromisso com os valores europeus da liberdade e da justiça. Nuno Morna

Morna também destacou que o papel de Portugal neste processo pode servir como catalisador para um diálogo mais amplo entre as partes envolvidas, contribuindo para a pacificação e a reconstrução do país.

Com uma das maiores comunidades luso-descendentes fora de Portugal, a Venezuela tem uma longa história de interação com o povo português. A instabilidade política e económica do país afeta diretamente a vida de milhares de luso-venezuelanos, muitos dos quais enfrentam condições adversas devido à crise. Para a Iniciativa Liberal, o reconhecimento de Edmundo González Urrutia é uma forma de proteger esta comunidade e contribuir para um futuro de maior segurança e prosperidade na Venezuela.

No documento entregue à Assembleia Legislativa da Madeira, a Iniciativa Liberal recomenda que o Governo Português: Reconheça oficialmente Edmundo González Urrutia como o legítimo vencedor das eleições presidenciais venezuelanas, com base nos resultados validados por observadores internacionais independentes; Empreenda as diligências diplomáticas necessárias para formalizar este reconhecimento junto de organizações internacionais, como a União Europeia e as Nações Unidas; Apoie o diálogo e a cooperação entre Portugal e a Venezuela, incentivando a estabilização política e económica no país, com foco na proteção dos direitos humanos e na reconstrução das instituições democráticas.