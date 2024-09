Falta de medicamentos no hospital

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 22 de Setembro, dá conta que uma ruptura de fármacos tem afectado tanto a dispensa no ambulatório, como os serviços de internamento, motivando queixas de utentes e familiares. SESARAM confirma e diz que uma das justificações é o atraso na aprovação do Orçamento da Região para 2024.

Marítimo humilhado na Taça de Portugal

Verde-rubros foram eliminados pelo Pevidém. “Falta-nos muita ambição… muito carácter”, admite Silas.

Carlos Teles regressa já amanhã à autarquia da Calheta

Presidente “volta à Câmara na segunda”, diz Doroteia Leça, número 2 no Município da Calheta. Rubina Silva, ‘vice’ do IASaúde, vai substituir, estatutariamente, Bruno Freitas, impedido pelo tribunal de continuar em funções após o caso judicial ‘Ab Initio’.

Apoio reforçado à produção e ao armazenamento de energia

Novo programa tem uma dotação inicial de 5,5 milhões de euros, vindos do PRR. Iluminações criativas de Natal e fim de ano adjudicadas por 1,3 milhões.

Na rubrica dominical 'Geração do Futuro' conheça o jovem produtor musical que se faz notar lá fora.

