O líder do JPP não concorda com a proposta de lei eleitoral do PSD, no que diz respeito ao regresso aos círculos concelhios.

Élvio Sousa lembra a necessidade de garantir a proporcionalidade e que isso só é garantido "com o círculo único".

O deputado diz que o PSD quer "regressar à pré-história da lei eleitoral e ao caciquismo".

Élvio Sousa considera que esta é uma tentativa de "ganhar na secretaria".