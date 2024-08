Comissão Europeia pede aos países da UE para doarem vacinas Mpox a África

A Comissão Europeia pediu hoje aos Estados-membros da União Europeia (UE) para disponibilizarem vacinas e medicamentos para África devido ao surto da nova variante, mais perigosa, de monkeypox (mpox), indicando estar disponível para organizar as doações.

"Escrevi aos ministros da Saúde da UE sobre os planos de doação de vacinas e terapêuticas contra o vírus mpox. A solidariedade mundial é fundamental para enfrentar as ameaças globais à saúde", escreveu a comissária europeia da tutela, Stella Kyriakides, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Contamos com os Estados-membros para apoiarem os nossos parceiros africanos na gestão do surto", sendo que "a Comissão está pronta a coordena" a mobilização, acrescentou a responsável.

Na missiva, partilhada na mesma rede social, Stella Kyriakides defendeu que, perante o surto em vários países africanos, é necessário "agir em conjunto, de forma coordenada e sustentada".

Depois de o executivo comunitário já ter organizado a mobilização de 215 mil doses de vacinas, a responsável admite que "as doses necessárias para combater o atual surto são, evidentemente, muito mais elevadas".

"Vários Estados-membros e países terceiros anunciaram a sua intenção de doar doses aos países afetados e a África. As doações europeias terão um impacto mais imediato se forem coordenadas e canalizadas com a abordagem da [iniciativa conjunta] Equipa Europa, já testada e comprovada, como foi feito com sucesso durante a pandemia de covid-19", adiantou.

Com a carta, Stella Kyriakides pede então que, até final de agosto, os países notifiquem Bruxelas sobre a "intenção de doar vacinas e terapêuticas contra o vírus mpox e quais os volumes disponíveis para doação".

A posição surge depois de uma reunião técnica na semana passada, em Bruxelas, em resposta à emergência de saúde pública internacional declarada pela OMS face ao atual surto de mpox na República Democrática do Congo, na qual não foram porém decididas novas medidas.

Há uma semana e após um primeiro caso importado na Europa, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças estimou ser "altamente provável" que a UE tenha mais casos importados de mpox, após a nova variante ter aparecido nesse caso detetado na Suécia importado de África.

Ainda assim, segundo o centro europeu, a probabilidade de transmissão sustentada na Europa é muito baixa, desde que os casos importados sejam diagnosticados rapidamente e que sejam aplicadas medidas de controlo.

Também nessa altura, a Direção-Geral da Saúde esclareceu que nenhum dos casos de mpox reportados em Portugal é da variante mais perigosa da doença (clade I).

Logo depois de a Suécia ter registado o primeiro caso de uma variante mais contagiosa e perigosa da doença, a OMS alertou para a possibilidade de serem detetados na Europa outros casos importados de mpox.

A OMS já tinha declarado, em meados de agosto, o surto de mpox em África como emergência global de saúde, com casos confirmados entre crianças e adultos de mais de uma dezena de países e uma nova variante em circulação.

Esta é a segunda vez em dois anos que a doença infecciosa é considerada uma potencial ameaça para a saúde internacional, um alerta que foi inicialmente levantado em maio do ano passado, depois de a sua propagação ter sido contida e a situação ter sido considerada sob controlo.

A nova variante pode ser facilmente transmitida por contacto próximo entre dois indivíduos, sem necessidade de contacto sexual, e é considerada mais perigosa do que a variante de 2022.

O mpox transmite-se sobretudo pelo contacto próximo com pessoas infetadas, incluindo por via sexual.