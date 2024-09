Reativação em Alijó combatida por mais de 100 operacionais

Uma reativação com alguma intensidade hoje no Alto de Fiães, Alijó, está a ser combatida por 112 operacionais com o apoio de 33 viaturas, disse o segundo comandante sub-regional do Douro da Proteção Civil.

O fogo deflagrou pelas 18:00 de terça-feira, esteve em resolução e reativou durante a tarde na zona do Alto de Fiães, freguesia de Vilar de Maçada, no concelho de Alijó.

José Requeijo disse à agência Lusa que os operacionais estão a ser posicionados e que o incêndio tem duas frentes ativas, mas "a ceder aos trabalho dos meios terrestres".

"Não temos, para já, habitações em perigo, arde mato e pinhal, os trabalhos estão a decorrer favoravelmente para as equipas que estão no terreno", afirmou o comandante.

Sete pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam 47.376 hectares.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), hoje pelas 11:00, estavam em curso 38 incêndios, dos quais 15 eram considerados ocorrências significativas que envolviam mais de 3.000 operacionais, apoiados por cerca de mil meios terrestres e 25 meios aéreos.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.